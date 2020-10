5 Hal yang Dinantikan ARMY di Konser Virtual BTS 'Map of The Soul ONE’, Cara Nonton Live Streaming!

5 Hal yang Dinantikan ARMY di Konser BTS 'Map of The Soul ONE’, Simak Cara Nonton Live Streaming!

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Inilah lima hal yang dinantikan para penggemar BTS atau ARMY pada konser online yang terbesar pertama.

Ya, seperti diketahui selama dua hari berturut-turut 10 dan 11 Oktober 2020, para ARMY (penggemar BTS) akan menyaksikan para idolnya dalam konser bertajuk 'Map of the Soul ONE'.

Bahkan media sosial diramaikan dengan berbagai tagar dan informasi tentang konser BTS.

Hashtag #MapOfTheSoulOne sudah menjadi tren utama di Twitter karena penggemar mendiskusikan apa yang mereka nantikan di acara tersebut.

Menurut siaran pers dari label grup Big Hit Entertainment, ekstravaganza konser dua hari itu akan menampilkan satu set yang berlangsung sekitar dua jam setiap hari.

Pertunjukan Hari Pertama akan dimulai pada 15:30 IST pada hari Sabtu, 10 Oktober dan Hari Kedua akan dimulai pada 12:00 IST pada hari Minggu, 11 Oktober dan akan streaming dalam resolusi 4K, AR dan XR, melalui Weverse.

Penggemar juga akan dapat menikmati "streaming langsung multi-tampilan" yang menampilkan enam layar multi-tampilan, dari mana mereka dapat memilih layar favorit mereka.

Dilansir dari Rolling Stone India, ini akan menjadi konser pertama BTS pada tahun 2020 – di luar skala yang lebih kecil 'Bang Bang Con: The Live' pada bulan Juni.

Big Hit Entertainment menyatakan, “Kami telah menyiapkan panggung yang belum pernah dilihat sebelumnya dan berbagai setlist untuk penggemar yang pasti merasa kecewa dengan pembatalan konser offline karena COVID-19. Beberapa lagu juga akan diberi variasi selama dua hari. Kami harap Anda menantikan 'BTS Map of the Soul ONE.' ”

‘Map of the Soul ONE’ akan menjadi pertama kalinya kita melihat album studio magnum opus grup Map of the Soul: 7 ditampilkan secara langsung, jadi akhir pekan ini pasti akan memecahkan beberapa rekor dan mencatatkan namanya dalam sejarah.