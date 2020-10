Sensasi Nasi Kuning, Songkolo Hingga Ca' Kopi Ala Claro Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners! barangkali sudah pernah mencicipi nasi kuning, songkolo hingga kopi ala Hotel Claro Makassar.

Melalui promo bertajuk Carita Oktober New Menu, berbagai menu dengan sensasi rasa yang khas dihadirkan selama bulan Oktober di Carita Coffee Shop, yang terletak di sebelah kiri lobby hotel.

Nasi kuning dan songkolo misalnya, untuk menu ini hanya ready di setiap Sabtu-Minggu Rp 35 ribu per nett

Selanjutnya, ada jajaran pasar diantaranya, Barogko Rp 7.500 per pcs, Roko-roko Cangkuning Rp 7.000 per pcs, Sanggarabalanda Rp 8.000 pcs, Dadar Gulung Rp 7.000 per pcs. Khusus jajanan pasar ini ready hingga Desember 2020.

Tidak hanya itu, Claro Makassar juga menawarkan promo spesial bagi penikmat kopi. Ada Cold Brew (Ca' Kopi) Rp 35 ribu, Cold White (Ca' Kopi Susu) Rp 40 ribu.

Selain kopi, ada Thai Tea Rp 40 ribu dan Tea Tarik Rp 40 ribu. Tak ketinggalan aneka cake dengan beberapa tampilan dan variasi terbaru dibanderol mulai Rp 195 ribu.

"Promo ini bagian dari inovasi Claro Makassar untuk meningkatkan kunjungan serta mengakomodir permintaan masyarakat," kata Marcom Manager Claro Makassar, Richwan Wahyudi.

Selain itu, lanjut Yudi, kunjungan ke Makassar dari orang-orang dari luar Sulawesi Selatan kembali menggeliat. Sehingga, Claro Makassar ingin mengenalkan menu-menu tersebut agar lebih dikenal.

"Orang-orang yang menginap di Claro kadang ingin memesan menu lain selain yang disiapkan saat sarapan. Nah makanya Sabtu-Minggu kita hadirkan Songkolo dan Nasi Kuning juga. Intinya, Claro Makassar di sini mencoba mengangkat peluang dengan promo menarik disertai protokol kesehatan ketat," ucapnya.

Kemudian F&B Manager Claro Makassar, Tauvan Lolopaku menambahkan, untuk minuman dingin khususnya Ca' Kopi Susu dan Ca' Kopi peminatnya cukup tinggi di Makassar.

"Dengan kemasan botol, siapapun bisa memesan dan menikmatinya tanpa datang ke Claro Makassar," katanya.

Ia berharap, dengan kehadiran menu-menu tersebut, masyarakat bisa menjadikan Claro Makassar sebagai tempat nongkrong yang cozy.