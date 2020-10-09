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Lirik Lagu

Lirik Pretty Savage, Lagu Terbaru BLACKPINK Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

Pretty Savage adalah salah satu lagu BLACKPINK dalam album terbaru mereka bertajuk 'THE ALBUM'

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istimewa
Lirik Pretty Savage, Lagu Terbaru BLACKPINK Lengkap dengan Terjemahan Indonesia 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - BLACKPINK resmi comeback dengan album terbaru mereka 'THE ALBUM' pada Jumat (2/10/2020).

Mereka juga merilis video klip dari lagu Lovesick Girls di hari yang sama.

Album terbaru Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa tersebut berisikan 8 lagu.

Mulai dari How You Like That, Ice Cream, Pretty Savage, Bet You Wanna, Lovesick Girls, Crazy Over You, Love To Hate Me, dan You Never Know.

BLACKPINK juga berkolaborasi dengan musisi dunia seperti Selena Gomez dan Cardi B dalam album kali ini.

Bagi kamu yang penasaran, inilah lirik lagu Pretty Savage - BLACKPINK

Berikut lirik lagu Pretty Savage - BLACKPINK dikutip dari Tribunnews.com:

[Intro]
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah (Rrr)
BLACKPINK in your area
Ah-ah, ah-ah
BLACKPINK in your area
Ah-ah, ah-ah

[Verse 1]
Biseushan geos gatji ulin ppyeos-sogkkaji daleum
Ai changpihadagado meongseog kkalmyeon baleum
Born skinny, bitch, amman saljjyeodo nan maleum
Gyesan-eun neulyeodo nunchineun ppaleum

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Tags
Lirik Lagu
The Album
BLACKPINK
Pretty Savage
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Penulis: Nur Fajriani R
Editor: Anita Kusuma Wardana
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