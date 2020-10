Lirik Pretty Savage, Lagu Terbaru BLACKPINK Lengkap dengan Terjemahan Indonesia 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - BLACKPINK resmi comeback dengan album terbaru mereka 'THE ALBUM' pada Jumat (2/10/2020).

Mereka juga merilis video klip dari lagu Lovesick Girls di hari yang sama.

Album terbaru Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa tersebut berisikan 8 lagu.

Mulai dari How You Like That, Ice Cream, Pretty Savage, Bet You Wanna, Lovesick Girls, Crazy Over You, Love To Hate Me, dan You Never Know.

BLACKPINK juga berkolaborasi dengan musisi dunia seperti Selena Gomez dan Cardi B dalam album kali ini.

Bagi kamu yang penasaran, inilah lirik lagu Pretty Savage - BLACKPINK

Berikut lirik lagu Pretty Savage - BLACKPINK dikutip dari Tribunnews.com:

[Intro]

Ah-ah, ah-ah

Ah-ah, ah-ah (Rrr)

BLACKPINK in your area

Ah-ah, ah-ah

BLACKPINK in your area

Ah-ah, ah-ah

[Verse 1]

Biseushan geos gatji ulin ppyeos-sogkkaji daleum

Ai changpihadagado meongseog kkalmyeon baleum

Born skinny, bitch, amman saljjyeodo nan maleum

Gyesan-eun neulyeodo nunchineun ppaleum