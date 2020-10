IHSG Menguat, Manajer Saham: Omnibus Law Diyakini Datangkan Investasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat setelah pengesahan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dalam Omnibus Law pada akhir perdagangan hari ini, Selasa (6/10/2020).

IHSG menguat 40,45 poin atau 0,82% ke 4.999,22 pada akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Delapan indeks sektoral menguat bersama dengan IHSG.

Sektor keuangan melesat 1,65%. Sektor aneka industri menguat 1,25%. Sektor infrastruktur menanjak 1,14%.

Sektor perdagangan dan jasa menanjak 0,67%. Sektor industri dasar menguat 0,63%.

Sektor tambang naik 0,49%. Sektor manufaktur dan perkebunan menguat masing-masing 0,24% dan 0,14%.

Hanya dua sektor yang turun pada hari ini. Sektor konstruksi dan properti melemah 0,81%. Sektor barang konsumsi turun 0,22%.

Total volume transaksi bursa mencapai 12,89 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 7,10 triliun. Sebanyak 281 saham menguat. Ada 129 saham yang turun harga dan 170 saham flat.

Branch Manager Trimegah Securitas Indonesia Cabang Makassar, Carlo E F Coutrier mengatakan, setelah melemah di Jumat, akibat berita mengejutkan dari POTUS (President of the United States) dan FLOTUS (First Lady) yang terkena covid.

Market beberapa hari ini mulai rebound atau berbalik menguat dan kembali ke level 5.000an.