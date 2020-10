Fakultas Teknik Unhas Gelar Konferensi Internasional EICSE 2020

Fakultas Teknik (FT) Universitas Hasanuddin menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "The 4th EPI International Conference on Science and Engineering (EICSE)”, Selasa (6/10/2020).

Konferensi kali ini mengusung tema "Strengthening UIG-based Research Collaboration and Innovation in Adapting to the Pandemic and Disruptive Era", berlangsung virtual melalui aplikasi zoom meeting, Selasa (6/10/2020).

Hadir sebagai narasumber Prof Nizam (Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud), Pro Rudi Djamaluddin (Pj Walikota Makassar), Prof Yoshihiro Narita (Hokkaido University, Jepang).

Prof Hirofumi Hinata (Ehime University, Jepang), Prof Robert De Souza (National University of Singapore) dan Dr Muqtada Ali Khan (University Malaysia Kelantan).

Mengawali kegiatan, Dr Eng Faisal Mahmuddin menuturkan konferensi tersebut merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Center of Technology (COT) FT Unhas dan menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis FT Unhas.

Tahun ini, selain menerima paper, panitia penyelenggara juga menghadirkan video inovasi dan beberapa kegiatan yang mendukung konferensi.

"Untuk konferensi tahun ini kami kembali menerima ratusan paper dari para peserta yang akan dievaluasi dan diterbitkan pada jurnal terindeks Scopus. Meskipun virtual, tapi kami apresiasi untuk semangat para peserta yang mengikuti kegiatan," jelas Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Dekan FT Unhas Prof Dr Muhammad Arsyad Thaha, menyampaikan terima kasih kepada para narasumber atas kesedian membagi pengetahuan dan pengalaman.

Konferensi dengan berbagai topik pembahasan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dosen maupun peneliti untuk mengembangkan penelitian.

"Konferensi ini merupakan kesempatan bagus untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian. Peserta berkesempatan untuk mempersiapkan manuskrip di jurnal internasional yang terindeks scopus," jelas Prof Arsyad.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Unhas, Prof Muh Nasrum Massi, menjelaskan secara singkat terkait capaian Unhas dalam klasterisasi Perguruan Tinggi, dimana Unhas mampu meningkatkan posisinya pada peringkat tujuh di Indonesia.

Selain itu, Ia juga menyampaikan mengenai target Unhas menuju World Class University (WCU).

"Banyak indikator dalam WCU, untuk kegitan saat ini diharapkan dapat mendorong academic reputation dan International Ratio Fakultas. Kami berharap inisiatif seperti ini dapat terus berlanjut, utamanya dalam pengembangan riset kolaborasi sesuai topik pembahasan," jelas Prof Nasrum.