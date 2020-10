Dianggap Tak Punya Hati, Wisuda Daring Unikom Patok Biaya Rp 3,7 juta, Orangtua Mahasiswa Tak Ridho

TRIBUN-TIMUR.COM - Biasa wisuda Unikom yang mahal jadi trending topic di twitter dengan #WisudaUnikomMahal.

Berita ini mulanya viral di tiktok sejak Jumat, 2 Oktober 2020.

Dimana seorang ibu marah-marah dengan biaya wisuda anaknya di Unikom yang mahal.

Berikut sebagian tanggapan netizen terkait #WisudaUnikomMahal. Salah satunya di mention ke akun Mendikbud Nadiem Makarim.

@aryasatriakama1: Alhamdulilah anak saya lulus sarjana walau lagi tidak bekerja karena pandemi harus mengeluarkan uang wisuda online Unikom 3.770.000 tapi cuma dpt ini aja

@nadiemmakarim #WisudaUnikomMahal

@YokoBARBAR1: Apa cuma unikom kampus yg ga memberi keringanan spp sedikit pun kpda mahasiswanya ? Ditambah biaya wisuda online bayarnya sama dengan biaya wisuda offline.

Alhamdulillah sya msh punya hati utk merasakan ini

@Purjie17: Kritik diblok, komentar dihapus. Cuma mau minta kejelasan rincian dana wisuda syukur² bisa cashback, yg 3.8jt kurang 30rb ini yakali wisuda online disamain bayarannya kaya wisuda offline. PTS lain aja masih under 1.5jt bayar wisudanya. #wisudaunikommahal #unikom #wisudaunikom

@tyarartha:Twitter please do your magic:") Kami sebagai wisudawan 2020 unikom merasa terbebani dengan biaya wisuda secara online yang mencapai 2,6jt namun transparansi masih belum jelas.

@jelitaaaps: Sangat buruk apabila alumni keluar dgn membawa kesan kecewa kepada kampus. Buka mata, buka hati, buka telinga, buka dompet balikan uang kami, kalau sudah terpakai? ya lakukan wisuda offline!

@VTIGV: Sisanya masih banyak dikemanain hey. Awas mencret #WisudaUnikomMahal #UnikomSehat ?



@Swtbtpsych13: Trus sisa nya di kemanain? sangat tidak transparan. Mana pihak yang bertanggung jawab?? #WisudaUnikomMahal #KawalUangWisudaUnikom #unikom



@SOPA_1317: Waduh mahsiswa dijadikan ladang buat diperas .#WisudaUnikomMahal #wisudamahal