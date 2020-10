FKM Unhas Gelar Webinar Internasional Kesehatan Lingkungan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin menggelar Webinar Internasional, bertema “Environmental Health Emerging Disease”.

Kegiatan ini berlangsung melalui aplikasi zoom meeting dan disiarkan langsung melalui YouTube pada Rabu (30/9/2020).

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Dr Eng Thaddeus M Carvajal (JSPS Research Fellow Center for Marine Environmental Studies (CMES) Ehime University, Jepang), Prof Kraichat Tantrakarnapa (Faculty of Tropical Medicine, Mahidol Univesity, Thailand), dan Prof Anwar Mallongi (Proffessor of Environmental Health Department, Public Health, Unhas).

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, Prof dr Muh Nasrum Massi dalam sambutannya menyampaikan bahwa topik webinar ini sangat penting, mengingat sekarang adalah masa pandemi Covid-19 yang penularannya tidak terlepas dari faktor lingkungan.

Ia juga mengapresiasi Departemen Kesehatan Lingkungan FKM Unhas sebagai penyelenggara webinar internasional, mengingat kegiatan internasional seperti ini dapat meningkatkan ekspetasi Unhas ke standar internasional.

“We really hope that, Hasanuddin University will enter in the world class university in the high ranking. That is why, we always support all activity related with the international international activity, lecturer and student exchange. This will be necessary is to increase our international exposures,” ujar Prof Muh Nasrum Massi, dalam sambutan berbahasa Inggris.

Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan FKM Unhas, Dr Erniwati Ibrahim dalam laporannya menyampaikan, webinar ini merupakan seri ke-3 dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-64 Unhas.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan universitas dan fakultas yang telah yang telah mempercayai Departemen Kesehatan Lingkungan untuk melaksanakan webinar series.

Rangkaian seminar internasional ini telah berlangsung sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September.