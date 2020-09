Poltekpar Makassar Ajak Guru Ikut Wisata Pendidikan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar menggelar Seminar Pengembangan Pendidikan Vokasi Bidang Kepariwisataan.

Seminar bertema Reorientasi dan Harmonisasi Pendidikan Vokasi di Era Adaptasi Kebiasaan Baru ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (29/9/2020).

Kegiatan ini diikuti peserta terbatas, yaitu 30 orang perwakilan guru SMK/SMA/Madrasah Aliyah, yang berlokasi di Makassar, Maros, dan Gowa.

Direktur Poltekpar Makassar, Muhammad Arifin mengatakan saat ini SDM pariwisata sangat dibutuhkan di Indonesia.

"Sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, salah satu sektor yang harus menjadi devisa tertinggi adalah sektor pariwisata. Untuk itulah, Poltekpar Makassar memiliki peran untuk menghasilkan SDM yang berkompeten di bidang kepariwisataan," katanya.

Ia juga mengajak para guru dan perwakilan dinas pendidikan untuk melakukan wisata pendidikan agar dapat lebih mengenali dan menikmati fasilitas yang berada di Poltekpar Makassar.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Muhammad Jufri menyampaikan program pengembangan pendidikan vokasi harus memiliki tiga aspek penting, agar dapat berjalan dengan baik.

Tiga aspek tersebut adalah One Student One Product, One School One Product, dan One Teacher One Innovation.

"Setiap peserta didik dituntut untuk menciptakan satu produk keterampilan selama belajar di SMK, lalu setiap sekolah dituntut untuk menciptakan produk unggulan sekolahnya yang menjadi ciri khasnya, dan setiap guru dituntut untuk inovatif baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menciptakan inovasi produk," tuturnya.

Seminar juga menghadirkan Kepala Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Prof Jasruddin, Kabid Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Bruno S Rantetana, dan Wakasek Hubinmas dan BKK Mustafa. (*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam