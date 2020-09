Dato’ Abdul Rahman Ahmad Jadi Komisaris Bank CIMB Niaga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank CIMB Niaga Tbk sudah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan susunan Dewan Komisaris.

RUPSLB yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ini menyetujui pengangkatan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai komisaris.

Adapun masa jabatan Dato’ Abdul Rahman Ahmad sebagai komisaris CIMB Niaga terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.

Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK (Tanggal Efektif), sampai dengan penutupan RUPST CIMB Niaga yang keempat setelah tanggal efektif.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M Siahaan menyambut baik bergabungnya Dato’ Abdul Rahman Ahmad mengucapkan selamat atas pengangkatan Dato’ Abdul Rahman Ahmad.

"Dengan bertambahnya anggota Dewan Komisaris CIMB Niaga, kami meyakini dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kinerja Perusahaan dalam bertransformasi menjadi bank pilihan masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia,” kata Tigor via rilisnya ke tribun-timur.com, Minggu (27/9/2020).

Seperti diketahui, Dato’ Abdul Rahman Ahmad saat ini menjabat sebagai Group Chief Executive Officer (GCEO) CIMB Group Holdings Berhad dan sekaligus CEO CIMB Bank Berhad, Malaysia.

Ia telah berpengalaman dalam memimpin perusahaan dari berbagai industri selama lebih dari 20 tahun.

Setelah meraih gelar Master in Arts (MA) in Economics dari Cambridge University, Inggris pada 1992, Dato’ Abdul Rahman Ahmad mengawali karir di Arthur Andersen, London, dan bekerja di Trenergy (M) Berhad/Turnaround Managers Inc. (M) Sdn Bhd serta Pengurusan Danaharta Nasional Berhad.

Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Group Managing Director/CEO di Malaysian Resources Corporation Berhad dan kemudian menjabat posisi yang sama di Media Prima Berhad.