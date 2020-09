Awal Oktober, Kalla Devcon Bakal Buat Kalla Meet Hadirkan Produk dan Promo Spesial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sub Holding Company Kalla Group, Kalla Development & Construction (Devcon) akan segera melangsungkan event yang bertajuk “KALLA MEET” 3-4 Oktober 2020 secara Online.

Kegiatan Offline akan dilangsungkan di Nipah Mall dengan akan memberlakukan secara ketat protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah.

KALLA MEET diselenggarakan sebagai kegiatan Road to KALLA FAIR yang bertujuan sebagai wadah untuk menyajikan informasi update dan perkembangan tren terkait produk dan jasa dari Kalla Development & Construction.

KALLA MEET sendiri memiliki makna antara lain kata KALLA yang berarti Produk dan Jasa dari Kalla Development & Construction sementara kata MEET yang merupakan akronim dari “Mind, Education, Exhibition & Talks”.

MIND yang berarti produk yang disajikan adalah produk Top of Mind , EDUCATION yang berarti di dalam event ini akan menghadirkan workshop dan pembelajaran Bersama, dan Exhibition & Talks akan hadir langsung untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dimiliki Kalla Development & Construction.

KALLA MEET akan dibuka secara resmi oleh Penjabat Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin bersama CEO Kalla Development & Construction.

Berbagai program akan dihadirkan selama acara berlangsung. Diantaranya Photography Competition yang mana objek fotonya merupakan objek arsitektur dari setiap bisnis unit Kalla Development & Construction antara lain PT Baruga Asrinusa Development yang membawahi Bukit Baruga dan Bugis Waterpark, PT Kalla Inti Karsa : Nipah Mall, Mal Ratu Indah & Wisma Kalla, Bumi Karsa, Kalla Beton, dan Kalla Aspal.

Selain itu ada juga ranking 1 merupakan kegiatan games yang menghadirkan pertanyaan terkait produk Kalla Development & Construction.

Akan ada juga Talkshow yang akan mengundang praktisi sesuai dengan bidangnya yang akan membawakan Tema “Arsitektur dan Gaya Hidup New Normal” & “Prospek Sektor Properti & Konstruksi Pasca New Normal” juga Workshop yang akan diisi oleh perusahaan Kalla Development & Construction yang meliputi “Desain Rumah Minimalis, Fungsi Ruang Maksimal” dan Virtual Cooking Class “Cook From Home Like a Chef”.

Kegiatan KALLA MEET akan dipandu oleh Bogel & Tumming Abu.