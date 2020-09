Simak Lirik Lagu 'One' dari SuperM, Jadi Title Track dalam Album Super One

TRIBUNTIMURWIKI.COM- SuperM kembali merilis lagu terbarunya pada akhir September 2020 ini.

Tak tanggung-tanggung, SuperM juga merilis lengkap dengan album Super One.

Untuk lagu One (Monster Infinity) didapuk sebagai title track.

Tentunya hal ini menjadi ajang boy group SM Entertainment, SuperM kembali menyapa penggemar.



Untuk diketahui, album Super One SuperM akan dirilis secara resmi pada Jumat (25/9/2020).

Dilansir dari Tribu Madura, dalam album Super One, SuperM memilih lagu

Sebelumnya, SuperM juga merilis lagu mereka dalam album Super One berjudul 100 dan Tiger Inside.

Lagu One (Monster Infinity) ditampilkan pertama kali oleh SuperM dalam acara The Ellen Degeneres Show pada Rabu (23/9/2020).

Berikut lirik lagu One (Monster Infinity) yang dinyanyikan oleh SuperM:

Yeah

You hear me walk into your town, right?

Sounds right

Feel that rumble in the ground, right?

Don't lie