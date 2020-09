Tips Hadapi Krisis Ala CEO General Electric Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - CEO General Electric Indonesia, Dr Handry Satriago menjadi salah satu narasumber dalam Session Sharing Business Gathering 2020 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan melalui jaringan virtual, Kamis (24/9/2020).

General Electric Company adalah konglomerat multinasional Amerika yang didirikan di New York City dan berkantor pusat di Boston.

Pada 2018, perusahaan beroperasi melalui segmen berikut: penerbangan, perawatan kesehatan, listrik, energi terbarukan, industri digital, manufaktur aditif, serta modal ventura dan keuangan.

“Saat ini kita terdampak luar biasa, kami berupaya untuk bertahan,” kata Dr Handry Satriago.

Saat krisis, ia memberikan tips untuk menjalankan tiga hal.

“Kita punya tiga hal yang pada dasarnya sama, pertama, Anda harus siap dengan transparansi, semakin disembunyikan, kenyataannya akan semakin berbahaya untuk hadapi krisis,” katanya.

Kedua, realistis, menurutnya setiap pemimpin perusahaan harus realistis menerima keadaan sekarang.

Sehingga, masa-masa ini dijadikan untuk ada peningkatan hal baru dari produk, peningkatan inovasi service dan lain-lain.

“Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat kita lebih kreatif, bagaimana costumer kita untuk bisa maju itu adalah salah satu kemenangan di luar sisi keuangan.

Dari sisi long therm, masih banyak kita bisa lakukan berhubungan dengan kepuasan pelanggan, costumer paling penting adalah meng-engagement, membuat kita dan costumer ada keterkaitan, misalnya kita sama-sama mengerti kita susah,” katanya

Ketiga, leader harus tetap fokus untuk mengeksekusi setiap rencana.

“Saat ini butuh leader yang punya banyak energy, you still have energy, motivation, dan dan bisa memindahkan energi itu untuk orang lain, harus ada koneksi antara leader dan pegawai,” katanya.

Menurutnya, leader harus berani mengambil keputusan.

”Kemampuan untuk mengeksekusi, sebagus apapun rencana maka, leader harus mampu mengeksekusi dengan benar.

Kemampuan kita untuk tetap punya endurance, daya tahan, saat kita krisis maka kita diuji betul dengan daya tahan,” katanya.