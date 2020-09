Raker Perdana IKA Smansa Akan Dibuka Ketua DPRD Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengurus Ikatan Alumni (IKA) Smansa periode 2020- 2024 bakal menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) perdana di Baruga Anging Mammiri, Rujab Wali Kota Makassar, Jl Durian.

Hal tersebut terungkap, saat kunjungan media Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ahmad Habib, dan Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan Smansa Makassar Agus Budiawan ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Kamis (24/9/20).

Ahmad Habib mengatakan, Raker perdana IKA Smansa ini akan digelar pada Sabtu 26 September 2020.

Ketua Umum IKA Smansa Andi Ina Kartika Sari, dijadwalkan membuka kegiatan ini. Andi Ina diketahui juga Ketua DPRD Sulsel.

"Insya Allah Bu Ina sebagai Ketua akan membuka langsung raker ini. Selain itu ketua ketua bidang juga hadir," ujarnya.

Karena masa pandemi, panitia hanya mengundang pengurus inti.

"Ya kemungkinan 40 persen dari pengurus, sekitar 60 orang," katanya.

Tema kegiatan raker ini, yakni One For All, All For One.

Terkait dengan tema ini, Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan Agus Budiawan mengatakan tema ini sebagai isyarat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya.

Dalam raker ini, para pengurus akan membahas terkait database alumni dari angkatan 1965 sampai 2019.

"Saat ini alumni kita tercatat sudah sebanyak 54 angkatan," ujarnya.

Selain database, pengurus juga akan memperkenalkan website resmi IKA Smansa di www.ikasmansamakassar.org.

Dalam website ini, akan dipublikasikan kegiatan-kegiatan alumni.

Para dewan Panesehat IKA Smansa seperti , Agus AN, Anas Iswanto, dan Marjuni Sultan akan dijadwal hadir.