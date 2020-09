Sinopsis Drakor Start-Up Tayang Perdana 17 Oktober 2020 Dibintangi Suzy dan Nam Joo Hyuk

TRIBUN-TIMUR.COM,- Drama Korea terbaru yang berjudul "Start-Up" dijadwalkan akan segera tayang perdana pada 17 Oktober 2020, mendatang.

Drama bergenre komedi romantis ini, akan tayang di tvN dan Netflix, setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.00 KST.

Melansir Soompi, drakor Start-Up ini ditulis oleh Park Hye Ryun "I Hear Your Voice" dan disutradarai oleh Oh Choong Hwan " Hotel Del Luna", sebelumnya keduanya juga mengerjakan "While You Were Sleeping".

Dibintangi oleh Bae Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Seon Ho, dan Kang Han Na, Start-Up menceritakan tentang kisah orang-orang yang bekerja di dunia startup.

Sinopsis Start-Up

“Startup” berlatar belakang Silicon Valley fiksi Korea Selatan, yang disebut Sandbox, dan menceritakan kisah orang-orang di dunia perusahaan startup.

Seo Dal Mi bercita-cita menjadi Steve Jobs dari Korea.

Poster Drakor Start-Up (Soompi)

Dia adalah seorang petualang yang tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki rencana besar untuk dirinya sendiri.

Dia juga memiliki pengalaman dalam berbagai pekerjaan paruh waktu dan merupakan orang yang memiliki vitalitas tinggi.