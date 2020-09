SEDANG TAYANG, Ini Link Nonton The World of The Married 8, Rumah Sun Woo Dibobol, Suruhan Tae Oh?

pertengkaran Tae Oh dan Sun Woo di The World of The Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Saat ini The World of The Married sedang berlangsung, sedang tayang di Trans TV.

YaKni mulai pukul 20.00 wita sampai dengan 21.30 wita .

Kali ini memasuki episode ke-8

Anda hendak menonton?

Sinopsis dan Jalan Cerita

Berikut adalah jalan cerita drama Korea The World of the Married episode 8.

Polisi datang ke rumah Sun Woo setelah terjadi insiden pelemparan batu.

CCTV kemudian dipasang, polisi juga patroli di sekitar.

Ko Ye Rim sebagai tetangga merasa sedikit khawatir, tapi suaminya berkata tak usah dipedulikan.

Tak lama kemudian, Tae Oh datang.