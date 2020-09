Paket Happy Family Weekend Mulai Rp 2,250 Juta di MaxOne Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - MaxOne Hotel & Resort Makassar menawarkan paket bertajuk Happy Family Weekend.

Spesial September hingga Oktober 2020, paket yang bisa dinikmati bersama keluarga tercinta hingga enam orang dibanderol Rp 2,25 juta per malam.

Include satu pan pizza, sarapan untuk enam orang dan outdoor BBQ untuk enam orang. Termasuk masker untuk enam orang.

General Manager MaxOne Hotel & Resort Makassar, M Yusuf Sandy, Selasa (22/9/2020) mengatakan promo ini berlaku di wekend atau akhir pekan.

"Promo ini cocok bagi masyarakat yang ingin quality time bersama keluarga," katanya.

Selain promo kamar, penawaran spesial F&B juga bisa jadi alternatif seru bersama keluarga.

"Maxone menawarkan promo Suki Set hanya Rp 99 ribu per orang all you can eat, setiap hari pukul 11.00 hingga 23.00 WITA," ujarnya.

Ada juga Paket New Normal terdiri dari Ayam Geprek dan Ice Chocolate Rp 36 ribu.

"Promo lainnya, Max Pangganreang Rp 300 ribu untuk net untuk lima orang termasuk es teh. Reservacy sehari sebelumnya," sebutnya.

Selain itu, ia mebeberkan bahwa MaxOne Hotel Makassar terus meningkatkan pelayanan kepada semua tamu.

Mulai dari penyediaan Hand Sanitazer, pengecekan suhu tubuh, penyemprotan desinfektan, hingga pembersihan semua area tamu mulai dari loby, restoran sampai kamar dengan menggunakan cairan desinfektan yang ramah lingkungan.

"Semua karyawan yang bertugas, sebelum dan sesudah bekerja juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitazer," bebernya.

Ia menambahkan, para karyawan serta melayani tamu diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit