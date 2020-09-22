Devi Santy Erawaty
INNALILLAH, Mantan Anggota DPRD Sulsel Devi Santy Erawati Meninggal Dunia di RS Siloam Makassar
INNALILLAH, Mantan Anggota DPRD Sulsel Devy Santy Erawati Meninggal Dunia di RS Siloam Makassar
dokumen pribadi
Dokumentasi slaturahmi politulisi PKS Devi Santy Erawaty dengan konstituen
TRIBUN-TIMUR.COM - INNALILLAH, Mantan Anggota DPRD Sulsel Devy Santy Erawati Meninggal Dunia di RS Siloam Makassar.
Almarrhumah meninggal Senin (21/9/2020) malam.
Kabar duka dibagikan Andi Aswadi, kerabat mantan legislator Sulsel itu pagi ini.
"INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAJIUN. Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya Dra. Hj. Devi Santy Erawaty, Mantan Anggota DPRD Sul-Sel Fraksi PKS dua Priode , Jam 23.20 wita Senin, 21 Sep 2020 di R ICU RS SILOAM Makassar" tulis Andi Aswadi
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Editor: Mansur AM