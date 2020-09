Daftar Lengkap Pemenang Emmy Awards 2020, Zendaya hingga Mark Ruffalo Raih Piala

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Pemberian penghargaan Emmy Awards 2019 telah digelar pada Minggu (20/9/2020) malam yang digelar secara virtual.

Emmy Awards merupakan sebuah acara pemberian penghargaan yang dianugerahkan oleh Academy of Television Arts and Sciences kepada program-program terbaik di dunia televisi primetime Amerika Serikat.

Sejumlah nama dan program mencatat capaian menakjubkan di Ajang penghargaan Emmy Awards 2020.

Seperti sitkom Schitt's Creek yang menyapu bersih kategori komedi, dengan tujuh kemenangan.

Acara yang dipandu Jimmy Kimmel dari Staples Center, Los Angeles itu dijalankan dengan virtual, dan penerimaan piala yang dikirim ke rumah masing-masing pemenang.

Berikut rangkuman lengkap daftar pemenang Emmy Awards 2020.

Best Comedy Series : Schitt's Creek (Pop)

Best Actress in a Comedy Series: Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Best Actor in a Comedy Series: Eugene Levy (Schitt's Creek)

Best Directing for a Comedy Series:Andrew Cividino and Daniel Levy (Schitt's Creek)