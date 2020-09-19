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Ketua KPU Sulsel

Ketua KPU Sulsel Faisal Amir Umumkan Dirinya Positif Covid-19, Sempat Temani Ketua KPU RI

Ketua KPU Sulsel Faisal Amir Umumkan Dirinya Positif Covid-19, Sempat Temani Ketua KPU RI

zoom-inlihat foto Ketua KPU Sulsel Faisal Amir Umumkan Dirinya Positif Covid-19, Sempat Temani Ketua KPU RI
abd azis/tribun-timur.com
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) Faisal Amir 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua KPU Sulsel, Faisal Amir, dinyatakan positif Covid-19 atau Corona.

Ketua KPU Sulsel mengumumkan jika dirinya positif Covid-19.

Hal ini berdasarkan hasil uji swab yang sudah di lakukan, Jumat (18/9/2020).

Faisal mulai merasakan demam sejak Rabu (16/9/2020).

Awal pekan ini, Faisal Amir bersama Ketua KPU RI Arief Budiman.

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Tags
Faisal Amir
Ketua KPU Sulsel
positif
Corona
Covid-19
Ketua KPU RI Positif Corona
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Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Mansur AM
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