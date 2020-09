Cara Main Among Us, Game yang Viral 'Merusak Pertemanan'

Game yang sedang viral saat ini, Among Us menjadi banyak perbincangan warganet.

Karena, game yang mirip dengan Werewolf ini banyak memikat para pemainnya.

Gameplay yang sederhana, membuat Among Us menjadi game yang banyak diminati oleh para gamer semenjak peluncurannya di versi mobile.

Game yang sejatinya telah meluncur sejak Juni 2018 ini kembali populer, usai dimainkan oleh sejumlah YouTuber gaming.

Among Us menawarkan gameplay yang unik, di mana pemain harus bisa bekerja sama dan meyakinkan satu sama lain.

Salah satu gameplay yang ada di game ini digadang-gadang dapat 'merusak pertemanan', karena pemain dapat menuduh satu sama lainnya.

Innersloth LLC sebagai pengembang tidak hanya menyediakan game ini di PC, Among Us juga dapat di-download di smartphone Android dan iOS.



Lantas apa itu Among Us?

Dikutip dari laman resminya pengembang, innersloth.com, Among Us merupakan permainan multiplayer yang menuntut kerja sama tim dan usaha pengkhianatan.

Among Us dapat dimainkan oleh 4-10 pemain secara online maupun LAN.

Para pemain dituntut untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa yang ditumpanginya.