Anis Matta: Pilkada 2020 Momentum untuk Berkontribusi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Gelora menggelar rapat kordinasi nasional (Rakornas) Pilkada serentak 2020 secara virtual, Kamis (17/9/2020).

Rakornas memantapkan kesiapan seluruh DPW menghadapi Pilkada serentak di 270 daerah dipimpin Ketua Umum Anis Matta.

Hadir juga wakil ketua umum Gelora Fahri Hamzah, sekretaris jenderal Mahfuz Sidik, bendahara umum Achmad Rilyadi dan lain-lain.

Dalam arahannya, Anis meminta semua wilayah dan daerah yang mengikuti Pilkada serentak agar all out bekerja keras untuk memenangkan calon yang didukung Partai Gelora.

"Pilkada ini momentum Partai Gelora untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah, maka dari itu saya instruksikan kepada seluruh daerah untuk all out," kata Anis via rilis melalui pengurus DPW Gelora Sulawesi Selatan, Kamis (17/9/2020).

Anis mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dan melihat Pilkada 2020 ini dari kacamata kepentingan bersama membangun daerah.

"Kita harus melihat pilkada ini secara objektif dan rasional siapa pun kandidatnya, jika itu jalan bagi kemajuan daerah maka kita harus dukung," katanya.

Sekjen DPN Partai Gelora Mahfuz Sidik menambahkan partisipasi Gelora di Pilkada 2020 masih akan bertambah, karena DPN masih menunggu laporan dukugan dari daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

"Per hari ini (Kamis, 17/9/2020, red) ada 150 SK dukungan. Dan akan ada beberapa tambahan SK dukungan lagi. Ini membuktikan, Partai Gelora serius ingin berpartisipasi membangun daerah melalui jalur Pilkada," kata Mahfuz.