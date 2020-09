Kala Ahok Bawa Gaya Saat Jadi Gubernur DKI ke Pertamina, inilah yang Terjadi

TRIBUN-TIMUR.COM - Ahok akhirnya masuk trending topic akibat pernyataannya yang cenderung membongkar borok di tempatnya bekerja, Pertamina.

Ahok menyebut jabatan di Pertamina cederung hasil lobi-lobil di Kementrian.

Juga gaji besar yang melekat pada sejumlah pejabat Pertamina yang meski sudah dicopot namun gajinya tak berubah.

Dan masih banyak lagi dengan kebiasaan ngutang Pertamina hingga BUMN lain semacam Peruri yang cenderung mencari ke untungan saat ia mengusulkan paperless.

Ahok mengaku dengan kebijakan utang di Pertamina (Twitter)

Berikut sejumlah cuitan netizen terkait Ahok.

@__MV_llestari__: AHOK SIMBOL KEJUJURAN, PERLAWANAN, INTEGRITAS DAN KEBERANIAN. "Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar hanya defisit sangat orang jujur"



@LiongkyTan: Kalo gw jadi Jkw sih, Ahok bikin statement sekate2 gitu.. bakal gw panggil aja : Ngapain you teriak2 ke media? Kalo perusahaan ga beres you beresin dong.. kan ai dah angkat you jadi boss. Kalo you ga bisa beresin, bukan you yg salah.. ai yg salah dah nunjuk you..

@Syarman59: Padahal pak Jokowi dan Erick Tohir menunjuk Ahok jadi Komut tersebut memang untuk membongkar kebobrokan Pertamina yang selalu rugi.

• Anak Buah Prabowo Minta Jokowi Copot Ahok dari Komut Pertamina: Bikin Kegaduhan & Kinerja Biasa Saja

@dapitnih: Dari Ahok gue belajar kalau lo gak punya kapasitas biar keliatan kerja, pertama itu salahin orang lain. Kedua salahin sistem, ketiga mencak-mencak gak keruan, keempat playing victim, kelima sebagai finishing biarkan buzzeRp bekerja. Sempurna.

@SahabatSaber: Dia Telah Kembali.. BTP, dengan ciri khasnya, mencoba membenahi Pertamina. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur dan berani.

@rendisaputra_: Feelingku, Ahok engga lama ditendang dari jabatannya nih.

@DTanjung15: Ciiee... Ciiee Ini Anggota DPR yg Jebak PSK. Lagi Sirik berat Ama si Ahok. Memangnya Apa sih Prestasi dan kinerja Manusia ini Apa selain Menjebak PSK ?