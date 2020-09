Kronologi Kematian Aktris Korea Selatan Oh In Hye yang Diduga Bunuh Diri, Sempat Tertolong Namun

Aktris asal Korea Selatan, Oh In Hye

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktris asal Korea Selatan, Oh In Hye meninggal dunia Senin (14/9/2020) sore.

Oh In Hye meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit, usai ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di rumahnya pada Senin (14/9/2020) pagi.

Oh In Hye ditemukan dalam keadaan tidak sadar di rumahnya di distrik Bisnis Internasional Songdo, Incheon, Korea Selatan, pada Senin pagi.

Informasi awal didapat dari teman Oh In Hye yang menelepon nomor darurat karena tidak bisa menghubungi Oh In Hye.

Prosedur darurat untuk pertolongan pertama seperti CPR dilakukan kepada On In Hye.

Petugas kepolisian langsung membawa aktris yang lahir pada 4 Januari 1984 itu ke rumah sakit terdekat.

"Denyut nadi dan napas Oh In Hye telah kembali," ujar perwakilan polisi Incheon Yeonsu.

Sumber kenalan terdekat menyebut Oh In Hye diduga mencoba bunuh diri.

"Kami menduga dia melakukan percobaan bunuh diri. Kami belum menyelidiki siapa yang terlibat, jadi kami tidak memiliki detail apa pun," ujar kepolisian.

Polisi rencananya akan menyelediki kasus tersebut setelah Oh In Hye sadar kembali.