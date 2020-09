BREAKING NEWS: BWF Resmi Tunda Piala Thomas dan Uber 2020, Denmark Open I Tetap Digelar

TRIBUN-TIMUR.COM-Federasi Bulutangkis Dunia atau Badminton World Federation (BWF) resmi menunda pelaksanaan Piala Thomas dan Uber 2020.

Hal tersebut diumumkan BWF melalui akun resminya di Twitter, @bwfmedia, Selasa (15/9/2020).

Sebelumnya, BWF telah menjadwalkan Piala Thomas dan Uber 2020 akan diselenggarakan di Aarhus, Denmark, pada 3-11 Oktober mendatang.

BWF confirms the TOTAL BWF Thomas and Uber Cup 2020 is postponed; DANISA Denmark Open to proceed.

Dikutip dari website resmi BWF, keputusan tersebut diambil setelah sejumlah negara memutuskan mundur dari perhelatan dwitahunan tersebut.

Sebelumnya Indonesia, Korea Selatan, Thailand, dan Australia telah mundur dari ajang tersebut.

BWF mengakui telah mempersiapkan perhelatan tersebut, termasuk upaya-upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh atlet yang berpartisipasi.

Namun, melihat perkembangan pandemi Covid-19 di seluruh dunia, sejumlah tim dan peserta individu memilih untuk tidak melakukan perjalanan ke Denmark yang menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber 2020.

BWF pun menghargai keputusan tersebut. Kesehatan dan keselamatan seluruh atlet menjadi prioritas BWF.

Meskipun demikian, BWF sedang mencari tanggal alternatif yang mungkin untuk menjadwal ulang Piala Thomas dan Uber 2020, tetapi sebelum 2021.