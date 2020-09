Kalla Group Hadirkan Program Kalla Millenial Series dan Kalla Religi Wadah Karyawan Millenial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di tengah pandemi Covid-19 , Kalla Group tidak hanya fokus untuk mempertahankan performance bisnisnya dalam situasi yang sulit ini.

Kalla Group juga memanfaatkan momen ini untuk memperkuat Culture Perusahaan dalam bingkai Jalan Kalla yakni Kerja Ibadah, Apresiasi Pelanggan, Lebih Cepat Lebih Baik dan Aktif Bersama kepada seluruh karyawan dan masyarakat melalui beberapa program.

Caranya adalah dengan Kalla Religi dan Kalla Millenial Series.

Kalla Group hadirkan inovasi platform atau wadah untuk berbagi pengetahuan, skill dan kompetensi oleh karyawan generasi Millenial bertajuk Kalla Millenial Series.

Kegiatan ini juga berhasil digelar pada Kamis, 10 September 2020 kemarin via Daring melalui Aplikasi Zoom dengan menghadirkakan Rizki Emilia Isrullah, salah satu karyawan Millenial Kala Group yang berbagi tentang Market Intelligence : What is it & How is it used.

Kalla Millenial Series sendiri diadakan sebagai wadah untuk berbagi oleh karyawan generasi millenial di lingkup Kalla Group.

Mereka dapat berbagi tentang skill atau kompetensi teknikal yang dimiliki, tanggung jawab di kantor atau berbagi wawasan yang dimiliki oleh karyawan.

Nadya Tyagita selaku AVP Corp. Communication Kalla Group menerangkan bahwa “Karyawan millennial kini punya platform untuk berekpresi, tukar pikiran dan berbagi sesama Millenials. Lebih spesialnya lagi, kegiatan ini juga terbuka untuk umum, sehingga pada millenials diluar kalla group dapat ikut berbagi dan mengenal Kalla Group lebih dekat,” katanya.

Pada dua Edisi perdana, Kalla Millenial Series hadirkan topik Graphic Design Basic Principles dan Practices “Why things Look Good or Bad” dan “How to translate feedback into action” keduanya dibawakan oleh Karyawan Millenials yang berasal dari Kalla Development & Construction.

Tidak hanya Millenials, Kalla Group juga menguatkan nilai kerja ibadah karyawan melalui Kalla Religi.