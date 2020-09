Ini Link Nonton The World of The Married Tayang Lagi di TV, Perselingkuhan Tae Oh, Sun Woo, Da Kyung

The World of the Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda penggemar drama Korea, tentunya sudah menonton The World of The Married.

Drama perselingkuhan Tae Oh dan Da Kyung dari Sun Woo, yang bikin gregetan.

TransTV kembali menghadirkan drama Korea terpopuler The World of The Married.

Drama bertema perselingkuhan ini akan tayang mulai Senin, 14 September 2020 pukul 19.00 WIB.

"Drakor tersukses sepanjang sejarah sudah pasti ada di #DrakorTTV !

Yuk throwback kisah antara Ji Sun Woo, Lee Tae Oh, dan Yeo Da Kyung dalam drakor yang penuh intrik #TheWorldOfTheMarried ! Dijamin tidak pernah bosan!," TransTV mengumumkan lewat Instagram.

Sebelumnya, TransTV juga pernah menanyangkan serial ini pada Mei lalu.

Drakor The World of The Married berkisah tentang rumah tangga Ji Sun-woo (Kim Hee-ae) dan Lee Tae-oh (Park Hae-joon) yang mendadak hancur karena hadirnya orang ketiga, Yeo Da-kyung (Han So-hee).

The World of The Married memecahkan rekor sebagai drama TV kabel terlaris sepanjang masa.

Berdasarkan Nielsen Korea yang dilansir Soompi, episode final The World of The Married meraih rating rata-rata nasional sebesar 28.37 persen.