CIMB Niaga Raih Tiga Penghargaan pada Asian Banking and Finance Award 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) berhasil meraih tiga penghargaan pada ajang Asian Banking and Finance Award 2020.

Penghargaan tersebut yaitu Corporate and Investment Bank of the Year – Indonesia, Syndicated Loan of the Year – Indonesia, dan Project Infrastructure Finance Deal of the Year – Indonesia.

CIMB Niaga dinilai sebagai bank yang berhasil menghadapi tantangan bisnis dan berkinerja unggul dalam bidang Corporate & Investment Banking di Indonesia.

Asian Banking and Finance Award merupakan program penghargaan tahunan yang diberikan untuk mengapresiasi perbankan di kawasan Asia.

Tahun ini penghargaan diberikan kepada lebih dari 120 bank di 30 negara dalam bidang Wholesale Banking, Retail Banking, dan Corporate & Investment Banking.

Adapun penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian CIMB Niaga tahun 2019 khususnya di bidang pembiayaan investasi dan korporasi.

Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M. Siahaan mengatakan, CIMB Niaga merasa terhormat atas apresiasi yang diberikan oleh Asian Banking and Finance di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini.

Pengakuan dari pihak independen ini merupakan wujud kepercayaan publik yang harus dijaga dan ditingkatkan ke depan.

“Terima kasih kepada seluruh nasabah dan mitra CIMB Niaga yang telah bekerjasama dalam menjalankan berbagai proyek pembiayaan investasi dan korporasi. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi serta menghadirkan solusi pembiayaan yang lebih baik dan bersahabat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” kata Tigor, Senin (14/9/2020).

Tigor menjelaskan, penghargaan Corporate and Investment Bank of the Year – Indonesia dan Syndicated Loan of the Year – Indonesia tahun ini diraih CIMB Niaga untuk kedua kalinya setelah tahun lalu mendapatkan penghargaan serupa.