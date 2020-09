Berulang Tahun ke-31, Simak Perjalanan Karier dan Drama Korea yang Dibintangi Lee Jong Suk

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Aktor Korea Selatan Lee Jong Suk trending di Google.

Nama Lee Jong Suk tengah menjadi perbincangan setelah bermain di serial drama Korea Selatan W Two World dan baru ditayangkan di Trans TV.

Selain itu hari ini, Senin (14/9/2020) Lee Jong Suk berulang tahun ke-31.

Namanya juga menjadi trending di Twitter.

Banyak penggemar yang memberi ucapan selamat melalui media sosial.

Lantas siapa sosok Lee Jong Suk?

Lee Jong Suk adalah aktor dan model Korea Selatan.

Dia memulai debutnya pada tahun 2005 sebagai model landasan, menjadi model pria termuda yang berpartisipasi dalam Seoul Fashion Week.

Peran pelarian Lee adalah di School 2013 (2012) dan dia juga terkenal karena perannya dalam I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping ( 2017), The Hymn of Death (2018) dan Romance Is a Bonus Book (2019).

Kehidupan pribadi