Perjuangan Aang Sang Avatar, Ini Sinopsis, Link Nonton Online The Last Airbender, Trans TV Malam Ini

The Last Airbender

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini akan hadir dengan film seru.

Film adaptasi animasi Avatar: The Last Airbender, ini, akan hadir pukul 20.00 wita.

The Last Ai

rbender merupakan film Amerika yang dirilis pada tahun 2010.

Meski demikian, pengembangan film The Last Airbender sendiri sudah dimulai sejak tahun 2007.

The Last Airbender bergenre action, petualangan, dan fantasi.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh M Night Shyamalan.

Dalam film tersebut, M Night Shyamalan juga bertindak sebagai co-produser.

The Last Airbender merupakan film yang diadaptasi dari serial animasi Nickelodeon berjudul 'Avatar: The Last Airbender'.

Di beberapa negara termasuk Indonesia, seri tersebut tayang dengan judul 'Avatar: The Legend of Aang'.

The Last Airbender diproduksi oleh Nickelodeon Movies dan didistribusikan oleh Paramount Pictures.