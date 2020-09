Buruan Serbu, Produk Segar Turun Harga di Lotte Mart Hingga Besok

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aneka produk segar banting harga di Lotte Mart Panakkukang.

Promo turun harga ini berlaku hingga Minggu (13/9/2020).

Adapun produk yang promo tersebut antara lain, Ayam broiler ekor 0.7 Kg turun harga dari Rp 29.900 per ekor menjadi Rp 24.900.

Aneka baso seafood turun harga dari Rp 8.990 per 100 gram sisa Rp 7.990.

Chicken nugget curah dari Rp 4.790 per 100 gram sisa Rp 3.990.

Telur ayam curah dari Rp 2.790 per 100 gram sisa Rp 2.490.

Buah-buahan juga promo, Anggur red globe rrc dari Rp 4.190 per 100 gram sisa Rp 3.590.

Bagi Anda pecinta jeruk, Jeruk lemon import dari Rp 4.790 per 100 gram sisa Rp 3.990.

Pisang cavendish dari Rp 2.990 per 100 gram sisa Rp 2.390.Semangka merah tanpa biji dari Rp 990 per 100 gram sisa Rp 550 per 100 gram.

Lengkeng bangkok dari Rp 3.990 per 100gram sisa Rp 3.580, Nanas Palembang Rp 15.900 sisa Rp12.900.

Tak hanya buah, Bawang putih dari Rp

2.990 per 100 gram turun menjadi Rp

2.390.

Bawang bombay dari Rp 2.290 per 100 gram sisa Rp 1.590, Kentang granola dari Rp 2.190 per 100 gram sisa Rp 1.790 dan banyak lagi promo menarik lainnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit