Mengingat Kembali Kronologi Munir Diracun Dalam Pesawat 16 Tahun Lalu, Sampai Purnawirawan Terlibat

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini 16 tahun lalu pejuang hak asasi manusia, Munir Said Thalib meninggal dunia di udara, diracun.

Kematian Munir Said Thalib oada 7 September 2004 itu kemudian dikenal sebagai September Hitam.

Munir Said Thalib meregang nyawa di pesawat Garuda dalam perjalanan menuju Belanda.

Setiap tahun kematian Munir Said Thalib diperingati dalam upaya menolak lupa, karena Munir dibunuh karena benar, dan peringatan 16 tahun kematian Munir hari ini mewarnai trending di media sosial.

• Gagal Lolos ke Senayan, Indira Chunda Thita SYL Kini Jadi Komisaris PT Petrokimia Gresik, Terpilih

Untuk memperingati meninggalnya pejuang HAM Munir Said Thalub, ini kumpulan quote terkenal Munir Said Thalib, dan fakta-fakta meninggalnya pejuang HAM itu.

Kumpulan Quote Munir Said Thalib

1. "Setiap orang yang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama"

2. "Aku harus bersikap tenang walaupun takut, untuk membuat semua orang tidak takut.”

3. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda

4. "Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban.

Tidak ada alasan bagi umat islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas"