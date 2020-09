Daftar Harga Hp iPhone Terbaru September 2020, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 7 Plus, iPhone SE

TRIBUN-TIMUR.COM - Bulan September 2020, sudah waktunya kamu hunting handphone terbaru lagi nih

Kali ini Tribun Timur beri kamu review harga ponsel iPhone update di bulan ini

Mulai iPhone 7 Plus, iPhone 8, hingga iPhone 11 Pro Max.

Rumor terbaru menyebut, harga iPhone SE, iPhone XR dan iPhone 11 akan turun setelah iPhone 12 Resmi Rilis.

Terkait rumor tersebut, bisa Anda simak setelah update daftar harga iPhone berikut ini.

• DAFTAR Harga Terbaru Bulan September 2020 Yamaha Maxi Series: Nmax, Lexi, Aerox dan TMAX

• Nasib Penipu Kaesang Pangarep Anak Jokowi, Takut Didatangi Paspampres Ganti Instagram, Bikin Ngakak

Berikut daftar harga iPhone terbaru September 2020 di Indonesia yang dirangkum Tribunnews.com dari iBox.com.

1. Apple iPhone 7 Plus



- iPhone 7 Plus 32GB - Rp 6,3 jutaan



- iPhone 7 Plus 128GB - Rp 6,5 jutaan





2. Apple iPhone 8



- iPhone 8 64GB - Rp 7,5 jutaan



- iPhone 8 128GB - Rp 9 jutaan



- iPhone 8 256GB - Rp 10,5 jutaan



3. Apple iPhone 8 plus



- iPhone 8 plus 64GB - Rp 9,5 jutaan



- iPhone 8 plus 128GB - Rp 11 jutaan



- iPhone 8 plus 256GB - Rp 12,5 jutaan



4. iPhone X



- iPhone X 64GB - Rp 11 jutaan



- iPhone X 256GB - Rp. 14 jutaan



5. Apple iPhone Xs



- iPhone Xs 64GB - Rp 12 jutaan



- iPhone Xs 256GB - Rp 15 jutaan



- iPhone Xs 512GB - Rp 19 jutaan