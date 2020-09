All New Corolla Cross Resmi Mengaspal di Makassar

Kalla Toyota launcing All New Corolla Cross di Garasi, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (392020)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PT Toyota-Astra Motor (TAM) memberikan kejutan di tahun 2020 untuk pelanggan di Indonesia dengan meluncurkan All New Corolla Cross (6/8/2020) lalu.

Sebuah SUV High Compact yang menawarkan beragam keunggulan untuk pelanggan SUV perkotaan dengan teknologi canggih serta desain elegan, tentunya dengan tetap menampilkan keunggulan SUV modern yang fun, nyaman, dan fungsional guna menunjang ragam aktivitas penggunanya, termasuk teknologi ramah lingkungan dengan adanya varian HEV.

“Unit Toyota SUV kian diminati di Indonesia. Untuk itu Toyota berusaha hadir melengkapi kebutuhan berkendara pelanggan setia Kalla Toyota dengan hadirnya unit SUV terbaru, Toyota All New Corolla Cross. Dengan desain elegan, dinamis, dan powerful, Toyota All New Corolla Cross diharapkan dapat mampu menjadi kendaraan yang pas bagi keluarga Indonesia,” ucap Aswan Amiruddin, Marketing Manager Kalla Toyota, saat launcing di Garasi, Nipah Mall Makassar, Kamis (3/9/2020).

Saat ini produk SUV makin populer di dunia, termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2019 penjualan SUV Toyota di Indonesia naik signifikan hingga 64% jika dibandingkan dengan tahun 2014 lalu.

Di periode yang sama, market SUV Indonesia juga meningkat 65%. Ini berarti bahwa produk SUV sudah kian diterima dengan baik oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Toyota memperluas jangkauan pasar dengan memperkenalkan produk SUV baru yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup dan simbol status sosial yang lebih tinggi bagi pemiliknya.

“All New Corolla Cross merupakan implementasi komitmen Toyota untuk senantiasa mewujudkan Ever Better Cars yang juga didasari semangat Let’s Go Beyond. Mengusung konsep Simple & Stylish with Urban Sleek Look, All New Corolla Cross hadir dengan style yang elegan, pengalaman berkendara yang menyenangkan, dilengkapi teknologi advance dengan keunggulan SUV Toyota yang tangguh, dan nilai fungsionalitas tinggi,” terang President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda dalam rilis yang diterima Tribun.

Desain eksterior Corolla Cross menampilkan kesan elegan, dinamis, dan powerful sebagai trademark Corolla.

Sementara postur tubuh yang tinggi dan gagah mencitrakan diri sebagai Urban SUV berkelas dan menyimpan banyak potensi yang bisa dinikmati oleh penumpang yang duduk di dalamnya.

Desain bodi yang tebal, kokoh, dan aerodinamis merupakan pernyataan atas status sosial pemiliknya yang mapan dan memiliki taste yang tinggi atas tren lifestyle yang bergerak dinamis.