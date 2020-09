Ternyata Mudah, Ini Cara Buat Avatar di Facebook Langsung dari Ponsel Android atau iPhone

TRIBUN-TIMUR.COM - Lagi Tren di Facebook, Ini Cara Mudah Membuat Avatar Langsung dari Ponsel Android atau iPhone

Facebook baru-baru ini merilis fitur avatar untuk memungkinkan pengguna membuat versi kartun diri sendiri.

Sebelumnya, di Facebook, foto profil biasanya hanya bisa diisi dengan foto pemilik akun.

Tapi juga bisa berbentuk Avatar.

Hal itu dapat menjadi alternatif bagi pemilik akun yang tidak ingin menampilkan foto aslinya dan suka berkreasi.

Itu mirip dengan fitur Bitmoji Snapchat dan Memoji Apple.

• Kapan BLT Pekerja dengan Rekening Bank NonHimbara seperti BCA Cair? ini Info Terbaru dari Pemerintah

Bagaimana cara membuatnya?

1. Buka aplikasi Facebook di smartphone bersistem operasi Android atau iOS.

2. Pilih Menu (tiga garis di pojok kanan bawah), lalu scroll down (geser ke bawah), dan pilih See More atau Lihat Selengkapnya.

Bisa juga mengklik Try atau Coba lewat Avatar yang telah dibuat teman Facebook.