TRIBUN-TIMUR.COM - Mudah! Cara membuat Avatar di Facebook tanpa aplikasi pakai HP Android atau iPhone.

Warganet di Facebook sedang ramai memamerkan Avatar atau gambar 3D di dunia maya hasil kreasinya.

Menggambarkan sosok diri sendiri maupun orang lain.

Avatar itu dibuat melalui fitur di aplikasi Facebook di handphone.

Sebenarnya, fitur Avatar di Facebook sudah ada sejak Mei 2020 lalu, namun entah mengapa tiba-tiba ramai digunakan.

Fitur ini mirip Bitmoji milik Snapchat yang sudah ada lebih dulu.

Lalu, bagaimana cara membuat Avatar di Facebook?

Berikut panduannya.

1. Buka aplikasi Facebook di smartphone bersistem operasi Android atau iOS.

2. Pilih Menu (tiga garis di pojok kanan bawah), lalu scroll down (geser ke bawah), dan pilih See More atau Lihat Selengkapnya.