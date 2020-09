Golongan Pelanggan PLN Nonsubsidi yang Tarif Listriknya Turun, Kapan Mulai Berlaku?

TRIBUN-TIMUR.COM-Kabar gembira bagi pelanggan PLN Nonsubsidi.

Pemerintah melalui PT Perusaan Listrik Negara (Persero) resmi menurunkan tarif listrik untuk pelanggan golongan rendah.

Penetarapan tarif listrik turun ini berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2020.

Dikutip dari Kompas.com, dalam surat Menteri ESDM kepada Direktur Utama PLN, pemerintah menurunkan tarif listrik tegangan rendah dari semula Rp 1.467 per kWh, menjadi Rp 1.445 per kWh, atau turun Rp 22,58 per kWh.

Berikut daftar pelanggan PLN yang mendapatkan penyesuaian tarif listrik 2020 dari pemerintah ( tarif listrik PLN turun):

-R-1 TR 1300VA

-R-1 TR 2200 VA

-R-2 TR 3500 VA -5500 VA

-R-3 TR 6600 VA

B-2 TR 6600 VA - 200 kVA