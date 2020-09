Dynamite BTS Puncaki Billboard Hot 100, Ini Video Musik,Lirik, dan Terjemahan Bahasa Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - BTS mencetak sejarah pribadi dan Kpop. Lagu barunya, “ Dynamite ” berhasil menduduki posisi nomor 1 Billboard Hot 100

“Dynamite” merupakan lagu berbahasa Inggris pertama bagi boyband asal Korea Selatan tersebut. Bagi BTS , ini merupakan kali pertama lagunya menduduki puncak tangga lagu terpopuler di Amerika Serikat tersebut.

Catatan terbaik BTS sebelumnya adalah duduk di posisi 4 Billboard Hot 100 dengan lagu “ON” pada Maret lalu.

BTS, yang terdiri dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook, juga menjadi artis Korea Selatan pertama yang berhasil menempati puncak Billboard Hot 100

Peringkat Billboard 100 disusun berdasarkan hasil streaming, pemutaran radio, dan penjualan lagu baik fisik maupun digital.

Di AS, singel “Dynamite” dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 00.00 (sekitar pukul 11.00 WIB).

Pada pekan pertama (hingga 27 Agustus) perilisannya, “Dynamite” mencatat 33,9 juta streaming dan terjual 300.000 kopi di AS, menurut data Nielsen Music/MRC Data.

“Dynamite” langsung melesat ke posisi puncak peringkat Digital Song Sales dan nomor 3 di Streaming Songs.

Penjualan digital “Dynamite” mencapai 265.000 unit dan merupakan debut terbesar dalam tiga tahun.

S ebagai informasi, rekor tertinggi penjualan digital untuk debut dicatat oleh Taylor Swift dengan lagu “Look What You Made Me Do” pada 16 September 2017 yang terjual 353.000 unit.

iNI VIDEO MUSIK DYNAMITE

Single barunya sudah sangat dinanti, berikut lirik lagu baru BTS berjudul Dynamite dikutip dari Tribunnewsmaker.com:

Lirik Dynamite



Cos ah ah I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight



Shoes on get up in the morn

Cup of milk let’s rock and roll

King Kong kick the drum rolling on like a rolling stone

Sing song when I’m walking home

Jump up to the top LeBron

Ding dong call me on my phone

Ice tea and a game of ping pong



This is getting heavy

Can you hear the bass boom, I’m ready

Life is sweet as honey

Yeah this beat cha ching like money

Disco overload I’m into that I’m good to go

I'm diamond you know I glow up

Hey, so let’s go



Cos ah ah I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shining through the city with a little funk and soul

So I’mma light it up like dynamite, woah



Bring a friend join the crowd

Whoever wanna come along

Word up talk the talk just move like we off the wall

Day or night the sky’s alight

So we dance to the break of dawn

Ladies and gentlemen, I got the medicine so you should keep ya eyes on the ball, huh

This is getting heavy

Can you hear the bass boom, I’m ready

Life is sweet as honey

Yeah this beat cha ching like money

Disco overload I’m into that I’m good to go

I'm diamond you know I glow up

Let’s go



Cos ah ah I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shining through the city with a little funk and soul

So I’mma light it up like dynamite, woah



Dynnnnnanana, life is dynamite

Dynnnnnanana, life is dynamite

Shining through the city with a little funk and soul

So I’mma light it up like dynamite, woah



Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Light it up like dynamite



Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Light it up like dynamite

Cos ah ah I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shining through the city with a little funk and soul

So I’mma light it up like dynamite



Cos ah ah I’m in the stars tonight

So watch me bring the fire and set the night alight

Shining through the city with a little funk and soul

So I’mma light it up like dynamite, woah



Dynnnnnanana, life is dynamite

Dynnnnnanana, life is dynamite

Shining through the city with a little funk and soul

So I’mma light it up like dynamite, woah

Terjemahan bahasa Indonesia

Dynamite

Cos ah ah aku berada di bintang malam ini

Jadi lihatlah aku membawa api dan menyalakan malam



Sepatu untuk bangun di pagi hari

Secangkir susu, mari bergoyang

King Kong menendang drum yang berguling seperti batu bergulir

Nyanyikan lagu saat saya berjalan pulang

Lompat ke atas LeBron

Ding dong meneleponku di ponselku

Es teh dan permainan ping pong



Ini semakin berat

Bisakah Anda mendengar dentuman bass, saya siap

Hidup itu manis seperti madu

Ya ini mengalahkan cha ching seperti uang

Disco overload Saya senang bahwa saya siap berangkat

Saya berlian, Anda tahu saya bersinar

Hei, ayo pergi



Cos ah ah aku berada di bintang malam ini

Jadi lihatlah aku membawa api dan menyalakan malam

Bersinar melalui kota dengan sedikit funk dan jiwa

Jadi saya menyalakannya seperti dinamit, woah



Ajak seorang teman bergabung dengan kerumunan

Siapapun yang mau ikut

Word up bicara bicara hanya bergerak seperti kita keluar dari dinding

Siang atau malam langit cerah

Jadi kami menari sampai fajar

Hadirin sekalian, saya mendapat obatnya jadi Anda harus tetap memperhatikan bolanya, ya

Ini semakin berat

Bisakah Anda mendengar dentuman bass, saya siap

Hidup itu manis seperti madu

Ya ini mengalahkan cha ching seperti uang

Disco overload Saya senang bahwa saya siap berangkat

Saya berlian, Anda tahu saya bersinar

Ayo pergi



Cos ah ah aku berada di bintang malam ini

Jadi lihatlah aku membawa api dan menyalakan malam

Bersinar melalui kota dengan sedikit funk dan jiwa

Jadi saya akan menyalakannya seperti dinamit, woah



Dynnnnnanana, hidup adalah dinamit

Dynnnnnanana, hidup adalah dinamit

Bersinar melalui kota dengan sedikit funk dan jiwa

Jadi saya menyalakannya seperti dinamit, woah



Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Nyalakan seperti dinamit



Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Dynnnnnanana eh

Nyalakan seperti dinamit

Cos ah ah aku berada di bintang malam ini

Jadi lihatlah aku membawa api dan menyalakan malam

Bersinar melalui kota dengan sedikit funk dan jiwa

Jadi saya akan menyalakannya seperti dinamit



Cos ah ah aku berada di bintang malam ini

Jadi lihatlah aku membawa api dan menyalakan malam

Bersinar melalui kota dengan sedikit funk dan jiwa

Jadi saya akan menyalakannya seperti dinamit, woah



Dynnnnnanana, hidup adalah dinamit

Dynnnnnanana, hidup adalah dinamit

Bersinar melalui kota dengan sedikit funk dan jiwa

Jadi saya menyalakannya seperti dinamit, woah

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lagu Dynamite Bawa BTS ke Puncak Billboard Hot 100 untuk Kali Pertama", .