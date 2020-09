Sinopsis Drama Korea Do You Like Brahms Tayang di Viu, Dibintangi Kim Min Jae dan Park Eun Bin

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Para pecinta drama Korea akan menyaksikan tayangan terbaru.

Kali ini drakor berjudul Do You Like Brahms akan menambah daftar panjang drama Korea.

Diketahui, drakor ini tayang pada Agustus 2020.

Tepatnya pada 31 Agustus drakor ini sudah bisa disaksikan.

Dilansir dari Tribun Madura, setiap pekannya, drama Korea Do You Like Brahms tayang di stasiun televisi SBS.

Drakor Do You Like Brahms juga bisa disaksikan di VIU.

Do You Like Brahms ini diperankan aktor Kim Min Jae.

Kim Min Jae akan memerankan tokoh bernama Park Joon Young dalam drakor itu.

Drakor Do You Like Brahms juga diperankan Park Eun Bin.

Sinopsis drama Korea Do You Like Brahms