Lirik Lagu Aisyah Sahabat Yang Hilang Dinyanyikan Alwiansyah dengan Raut Wajah Khasnya

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Bocah viral yang menyanyi dengan ekspresi unik akhirnya memulai debut pertamanya di industri musik hiburan.

Ialah Alwiansyah, anak laki-laki yang berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara memilih berkarier di Jakarta sebagai seorang penyanyi.

Dari tangan Posan Tobing yang bertindak sebagai produsernya, Alwiansyah merilis lagu baru.

Lagu tersebut berjudul Aisyah Sahabat Yang Hilang, Jumat (28/8/2020).

Diketahui, Alwiansyah merupakan sosok penyanyi cilik berbakat yang saat ini tengah viral karena telah membawakan lagu favoritnya berjudul Berbeza Kasta.

Dilansir dari Sripoku lagu Alwiansyah - Aisyah Sahabat Yang Hilang ini ciptaan Posan Tobing.

Diunggah 2 hari yang lalu di channel Youtube Aksen Entertainment, lagu ini sudah ditonton lebih dari satu juta kali.

Tentang Lagu:

Executive Produser : Posan Tobing

Drum : Posan Tobing

All Strings, Keyboard and synth : Bayu Satria "The Winner"

All guitar and bass : Eka Yuana

Penyanyi: Alwiansyah

Lirik:

Intro : Am G F..

Am G F..E..

Am

suatu hari..

Dm

teringat tentang masa laluku

G

pahit dan getirnya

C

kita lalui bersama..

F Am

aisyah.. sahabatku..

E Am

hilang entah kemana..

Am

negri jiran..

Dm

disana ku bertemu kamu..

G

di kolaka..

C

tempatku kehilangan kamu..

F Am

aisyah.. sahabatku..

E Am

hilang entah kemana..

Reff :

Am Dm

Tuhan tolonglah..

G C

pertemukan ku dengannya

E Am Dm

a..isyah.. ku rindu dia..

G C

dimanakah engkau kini

E F

a..isyah..

Am

negri jiran..

Dm

disana ku bertemu kamu

G

di kolaka..

C

tempatku kehilangan kamu

F Am

aisyah.. sahabatku

E Am

hilang entah kemana..

Reff :

Am Dm

Tuhan tolonglah..

G C

pertemukan ku dengannya

E Am Dm

aisyah.. ku rindu dia..

G C

dimanakah engkau kini

E (F)

a..isyah..

Musik : F..G..Am..G..

F..E..

Reff :

Am Dm

Tuhan tolonglah..

G C

pertemukan ku dengannya

E Am Dm

a..i..syah.. ku rindu dia..

G C

dimanakah engkau kini

E Am

a..i..syah..

Dm

Tuhan tolonglah..

G C

pertemukan ku dengannya

E Am Dm

a..isyah.. ku rindu dia..

G C

dimanakah engkau kini

E F G

a..isyah.. aaah..

F G

a..isyah.. oo..

E Am

a..isyah..

Kunci Gitar Aslinya

Intro : F#m E D..

F#m E D..C#..

F#m

suatu hari..

Bm

teringat tentang masa laluku

E

pahit dan getirnya

A

kita lalui bersama..

D F#m

aisyah.. sahabatku..

C# F#m

hilang entah kemana..

F#m

negri jiran..

Bm

disana ku bertemu kamu..

E

di kolaka..

A

tempatku kehilangan kamu..

D F#m

aisyah.. sahabatku..

C# F#m

hilang entah kemana..

Reff :

F#m Bm

Tuhan tolonglah..

E A

pertemukan ku dengannya

C# F#m Bm

a..isyah.. ku rindu dia..

E A

dimanakah engkau kini

C# D

a..isyah..

F#m

negri jiran..

Bm

disana ku bertemu kamu

E

di kolaka..

A

tempatku kehilangan kamu

D F#m

aisyah.. sahabatku

C# F#m

hilang entah kemana..

Reff :

F#m Bm

Tuhan tolonglah..

E A

pertemukan ku dengannya

C# F#m Bm

aisyah.. ku rindu dia..

E A

dimanakah engkau kini

C# (D)

a..isyah..

Musik : D..E..F#m..E/G#..

D..C#..

Reff :

F#m Bm

Tuhan tolonglah..

E A

pertemukan ku dengannya

C# F#m Bm

a..i..syah.. ku rindu dia..

E A

dimanakah engkau kini

C# F#m

a..i..syah..

Bm

Tuhan tolonglah..

E A

pertemukan ku dengannya

C# F#m Bm

a..isyah.. ku rindu dia..

E A

dimanakah engkau kini

C# D E

a..isyah.. aaah..

D E

a..isyah.. oo..

C# F#m

a..isyah..

====

