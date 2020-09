BPS Sulsel: Tingkat Hunian Kamar Hotel Naik 15,44 Persen Juli 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan merilis Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sulawesi Selatan pada Juli 2020 melalui jaringan virtual, Selasa (1/9/2020).

TPK mencapai rata-rata 34,42 persen atau naik 15,44 poin dibandingkan dengan TPK Juni yang mencapai 18,98

persen.

Dibandingkan dengan TPK Juli 2019 yang sebesar 54,85 persen mengalami penurunan 20,43 poin.

Pada bulan Juli 2020 tingkat penghunian kamar (TPK) hotel mengalami kenaikan dibandingkan bulan Juni untuk semua klasifikasi bintang.

TPK hotel dengan klasifikasi bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 33,42 poin.

Sementara itu jika dibandingkan dengan kondisi bulan Juli 2019, semua klasifikasi bintang mengalami penurunan. TPK hotel bintang 4 mengalami penurunan terbesar 42,89 poin.

Rata-rata lama menginap seluruh tamu pada hotel berbintang di Sulawesi Selatan pada Juli 2020 mencapai 2,66 hari atau naik dibanding kondisi pada Juni 2020 yang senilai 1,79 hari.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel klasifikasi bintang di Sulawesi Selatan selama

Juli 2020 masing-masing adalah 3,46 hari dan 2,65 hari.

Terpisah, Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel, Ari Priswidyastuti menyampaikan, sudah ada tingkat hunian hingga 30 persen pada hari-hari kerja.

"Alhamdulillah, Weekday (tingkat hunian) udah 30 persen. Rata-rata mengindap sehari," katanya.