Ada Apa Luna Maya, Ditanya Cinta Laura Soal Nyanyian, Jawabannya Malah Ariel Noah, Auto Panik!

Memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang indah, Luna Maya kerap dikabarkan dekat dengan sejumlah pria diantaranya adalah pengusaha asal negeri jiran Faisal Nasimuddin, Ryochin, hingga Herjunot Ali yang menjadi rekannya dalam film Suzana.

Walau sudah sekitar 1 dekade tak lagi menjadi hubungan, nama keduanya masih terus dikait - kaitkan dan tak sedikit yang mengharap keduanya untuk kembali menjalin hubungan.

Saking seringnya disambungkan dengan mantan kekasih, Dilansir melalui video yang diunggah di channel youtube Surya Citra Televisi (SCTV) pada program The Sultan, Minggu (30/8/2020).

Luna langsung menyebutkan nama Ariel NOAH Ketika diberi pertanyaan oleh Cinta Laura.

Pada awalnya dua wanita yang menggemari dunia olahraga ini didaulat untuk memainkan permainan yang mengharuskan satu diantara mereka menebak gambar yang terpasang di dahinya dengan petunjuk yang diberikan oleh rekan lainya.

Dalam permainan tersebut Cinta Laura berperan sebagai pemberi petunjuk dan Luna Maya bertugas menjawab maksud dari petunjuk yang diberikan Cinta.

Pada gambar pertama, Luna diharuskan menebak sebuah benda yang berhubungan dengan dunia musisi yaitu mikrofon.

"It has to do with singing,' yang berarti "berhubungan dengan bernyanyi," ujar Cinta Laura.

Bukan menjawab benda yang dimaksud, Luna justru menyebutkan sosok mantan kekasih yang berprofesi sebagai seorang penyanyi.

"Ariel?" tanya Luna.