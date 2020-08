CIMB Niaga Raih Penghargaan Most Helpful Bank During Covid-19 in Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M Siahaan memperlihatkan plakat penghargaan dari The Asian Banker dalam acara ‘Excellence in Retail Financial Services International Awards Ceremony’ yang digelar secara virtual, Selasa (25/8/2020).

CIMB Niaga meraih penghargaan ‘The Most Helpful Bank during COVID-19 in Indonesia’ dari The Asian Banker karena dinilai sebagai bank yang paling peduli dan memiliki perhatian besar untuk membantu nasabah (helpful) di tengah pandemi Covid-19.

Beragam inisiatif dilakukan untuk menjawab tantangan selama pandemi, di antaranya menyempurnakan platform perbankan digital, seperti OCTO Mobile dan OCTO Clicks.

Serta menggagas gerakan sosial SolidLawanCovid yang bertujuan membantu masyarakat terdampak pandemi serta mendukung perjuangan para tenaga medis.

Pengakuan dari lembaga riset terkemuka dan bereputasi internasional itu diberikan berdasarkan feedback dari nasabah terkait engagement, pengalaman dan kepuasan terhadap layanan ritel, serta pendapat sehubungan dengan inisiatif yang disediakan oleh bank selama pandemi Covid-19.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah bank di 11 negara kawasan Asia Pasifik.

Di Indonesia, CIMB Niaga menempati peringkat pertama karena dinilai sebagai bank yang paling peduli dan memiliki perhatian besar untuk membantu nasabah (helpful) di tengah situasi pandemi Covid-19.

"Selain itu, bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia ini juga dipandang mampu merespon tantangan Covid-19 dengan baik melalui layanan dan produk yang sesuai kebutuhan nasabah dan menjadi mitra yang memberikan bantuan," kata Tigor M Siahaan, Rabu (26/8/2020).

Ia menyampaikan, CIMB Niaga selalu berupaya untuk memberikan customer experience terbaik melalui beragam inovasi layanan dan produk sesuai kebutuhan masyarakat dalam berbagai kondisi, termasuk secara spesifik membantu nasabah yang mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.