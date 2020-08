LAGI TRENDING di Twitter, Natya PINK PANDA Diserang Fans Jennie BLACKPINK, Ini Akar Masalahnya

TRIBUN-TIMUR.COM- Nama Natya lagi trending di media sosial Twitter.

Natya adalah salah satu personel PINK PAND yang sering membuat cover dance grup-grup KPop, termasuk BLACKPINK.

Rupanya, nama Natya jadi trending di Twitter berawal dari unggahannya di IG Storynya yang menyoroti salah satu personel BLACKPINK, yakni Jennie.

Bahkan, cover dance 'How You Like That' PINK PANDA sempat jadi trending nomor dua di YouTube.

Natya mengkritik attitude Jennie dari sebuah video yang ia tonton di Youtube berjudul "JENNIE Blackpink lazy dance in Seoul Concert".

"Buka Youtube nemu video ini. Ternyata gak di Indo aja loh dia malesnya. Konser dimana2 kayanya emang gitu ya mba Jen. Sebagai Blink aku jujur kecewa sama attitudeya yang ga profesional. I know she can do much better!Hehe. Sorry kalo ada yang tersinggung, aku bukan fans fanatik jadi masih masih bisa nilai secara onjektif,"tulis Natya.

Lagi ramai di Twitter, Natya 'PINK PANDA' diserang fans Jennie BLACKPINK (Istimewa)

Sontak unggahan Natya tersebut jadi sorotan, terutama dari fans Jennie BLACKPINK, bahkan dari luar negeri.

@RahmaYa14624876: Coba deh yang tau kak natya bukan karna "lagi syantik cover dance" unfoll kak natya, biar dia nyadar

@jangwonyoungie: natya ?? who is she ?? is she an influencer ??

@kyunseoo cant YG entertainment take natya shina with like legal action? i mean dia ngerugiin blackpink. shes leeching off their content and was able to gain clout, win a competition, and attend the samsung event. and she did all that as an anti? hate speech gitu kan? shes gone way too far