Dul Jaelani Ulang Tahun ke-20, Lihat Perlakuan Istimewa Irwan Mussry ke Anak Bungsu Maia Estianty

TRIBUN-TIMUR.COM - Putra ketiga Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Dul Jaelani kini genap berumur 20 tahun pada 23 Agustus 2020 lalu

Di momen pertambahan umurnya ini, Dul Jaelani rupanya mendapat perlakuan istimewa dari suami Maia Estianty yang juga ayah sambungnya, Irwan Mussry.

Jika menilik lebih lanjut, sosok Irwan Mussry bukanlah orang sembarangan.

Siapa menyangka, pria 57 tahun tersebut merupakan CEO dan Presiden Direktur PT Timerindo Perkasa International.

Pada ulang tahun Dul Jaelani ke-20 ini, Irwan Mussry rupanya memberikan ucapan doa hingga harapannya kepada anak bungsu Maia Estianty dan Ahmad Dhani itu melalui unggahan di akun instagram pribadinya, Minggu (23/8/2020).

• Sudah Dapat Restu Maia Estianty Ibu Dul Jaelani, Amanda Caesa Blak-blakan Tentang Perjodohannya

• Beda Respon Ibunda Maia Estianty Sambut Irwan Mussry dan Ahmah Dhani, Bahas Kriteria Menantu Baik

"Another year has come and gone, and I've watched you continue to mature and excel in more ways than one.

Wishing you a very Happy 20th Birthday @duljaelani - May your life journey and adventures be everything you've always dreamed of, and so much more.

Much Love, Dad. #happybirthday #birhdaywishes.

(Tahun demi tahun telah datang dan pergi, dan aku telah melihatmu terus dewasa dan makin handal dari sebelumnya.

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-20 @duljaelani - Semoga perjalanan hidup dan petualanganmu menjadi segalanya yang selalu kau impikan, dan banyak lagi.