Live Streaming Vidio.com SCTV Sevilla Vs Inter Milan di Final Liga Europa, Nonton di HP, Skor 1-1
Nonton live streaming SCTV Sevilla vs Inter Milan di final Liga Europa di HP, skor 1-1. Sedang berlangsung siaran live streaming Vidio.com SCTV Sevill
TRIBUN-TIMUR.COM - Nonton live streaming SCTV Sevilla vs Inter Milan di final Liga Europa di HP, skor 1-1.
Sedang berlangsung siaran live streaming Vidio.com SCTV Sevilla vs Inter Milan di final Liga Europa.
Pantau skor Sevilla vs Inter via Live Score.
Saat ini, skor Sevilla vs Inter Milan 1 - 1.
Awalnya, Romelu Lukaku mencetak gol untuk Inter Milan di menit ke-5 lewat tendangan penalti, namun dibalas Luuk de Jong di menit ke-12.
Laga Sevilla vs Inter di final Liga Europa berlangsung di Stadion RhenEnergie, Jerman, Sabtu (22/8/2020), mulai pukul 02.00 WIB.
Starting XI Sevilla vs Inter
Terbuka peluang bagi striker Inter Milan, Romelu Lukaku, untuk menyamai atau bahkan melampaui prestasi gol Ronaldo Nazario saat meladeni Sevilla.
Nama Romelu Lukaku tercantum dalam daftar starter Inter Milan yang menghadapi Sevilla pada final Liga Europa di RheinEnergieStadion, Jumat (21/8/2020).
Satu gol dalam laga ini akan membawa sang bomber menyamai pencapaian Ronaldo Nazario kala berseragam Inter Milan.
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