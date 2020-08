Biodata Heo Dong Won yang Positif Covid-19 hingga Drakor Do Do Sol Sol La La Sol Berhenti Syuting

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Sosok Heo Dong Won untuk beberapa waktu sepertinya tak akan terlihat dalam Drama Korea Do Do Sol Sol La La Sol.

Pasalnya ia harus diberhentikan syuting.

Sementara drama tersebut sedang tengah dinantikan tayangannya.

Bukan karena skandal, melainkan dinyatakan terpapar virus corona.

Dilansir dari Kompas.com, aktor Korea Selatan dinyatakan positif covid-19.

Pada Kamis (20/8/20), agensi Heo Dong Won, Ace Factory, merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa sang aktor telah dites dan hasilnya positif covid-19.

"Sejak Seo Sung Jong diketahui terjangkit, Heo Dong Won sudah melakukan karantina diri. Diharapkan, tidak ada lagi rekan artis dan kru yang tertular," ujar perwakilan Heo Dong Won dilansir Naver.

Sehari sebelumnya, diumumkan bahwa KDrama KBS To All the Guys Who Loved Me menghentikan syuting setelah aktor Seo Sung Jong dinyatakan positif covid-19.

Dong Won diduga tertular Sung Jong saat bertemu di lokasi syuting. Sama seperti Sung Jong, Dong Won juga dinyatakan positif covid-19 pada Rabu (19/8/2020). Karena Dong Won terjangkit covid-19, mau tidak mau, proses syuting harus ditangguhkan.

Saat ini, Heo Dong Won sedang menjalani proses syuting serial drama dari KBS Do Do Sol Sol La La Sol.