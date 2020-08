Ini Dua Pemain Calon Pengganti Kepa Arrizabalaga di Chelsea

TRIBUN-TIMUR.COM - Chelsea dikabarkan mulai mencari kiper baru untuk menggantikan posisi Kepa Arrizabalaga.

Chelsea mulai mencari pemain pengganti, setelah penampilan Kepa Arrizabalaga tak bisa diandalkan di Liga Inggris.

Padahal Kepa Arrizabalaga didatangkan ke Chelsea berstatus ebagai pemain termahal dunia dua tahun lalu.

Musim ini, kiper asal Spanyol itu telah kebobolan 58 kali dari 41 penampilan di semua kompetisi bersama Chelsea.

Capaian tersebut tentunya bisa dibilang tidak pantas untuk kiper dengan status termahal di dunia.

Pelatih Chelsea, Frank Lampard, pun mulai gusar dan memikirkan cara untuk menyingkirkan Kepa dari skuad utama.

Menurut laporan The Sun via Sportskeeda yang dilansir BolaSport.com, The Blues tengah mengincar dua kiper veteran Liga Inggris.

Kedua kiper yang dimaksud adalah Ben Foster dan Joe Hart.

Foster sendiri saat ini menjadi kiper utama tim Liga Inggris yang baru saja terdegradasi, Watford.

Diincarnya Foster sebagai pengganti Kepa merupakan kabar yang mengejutkan.