Jadwal Perempat Final Liga Champions, Hanya Dua Tim yang Pernah Rasakan Juara

TRIBUN-TIMUR.COM - Stasiun televisi SCTV akan menyiarkan secara langsung perempat final Liga Champions 2019/2020, mulai Kamis (13/8/2020).

Pertandingan yang akan disiarkan yakni, PSG vs Atalanta, RB Leipzig vs Atletico Madrid (14 Agustus), Barcelona vs Bayern Munchen (15 Agustus), dan Manchester City vs Lyon (16 Agustus).

Dari delapan peserta perempat final tersebut, hanya dua tim, Barcelona dan Bayer Munchen yang pernah merasakan gelar Liga Champions sebanyak masing-masing lima kali. Selebihnya, enam tim lainnya, belum pernah merasakan juara.

Dengan bertemunya Barca dan Bayern di 8 besar UCL yang akan digelar di Estadio da Luz, Lisbon, satu yang pasti adalah, hanya ada 1 mantan juara kompetisi yang tersisa.

Sementara, mulai dari RB Leipzig, Atletico, Man City, Lyon, Atalanta, hingga PSG berpeluang jadi juara baru.