Lirik dan Fakta Single TREASURE 'Boy', Puncaki iTunes dan Video Musik Termahal dalam Sejarah KPop

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Boy Grup bentukan YG Entertainment, TREASURE, resmi merilis single perdana berjudul “Boy”.

Dikutip dari Allkpop, Senin (10/8/2020), Boy group yang beranggotakan 12 orang ini langsung menuai kesuksesan tak lama setelah merilis single debut “Boy”.

Berikut fakta-fakta seputar debut TREASURE;

1. Debut pada 7 Agustus 2020

Dikutip dari Kompas.com diketahui, TREASURE memulai debutnya pada 7 Agustus 2020 melalui single “Boy”.

“Boy” merupakan single yang diambil dari album pertama TREASURE bertajuk The First Step: Chapter One.

Baru satu hari dirilis, video musik “Boy” sudah disaksikan lebih dari 8,2 juta kali di YouTube.

2. Puncaki iTunes 19 negara

“Boy” milik TREASURE juga disebut menempati posisi puncak di iTunes 19 negara.

Di antaranya, di Singapura, Meksiko, Arab Saudi, Hong Kong dan banyak lagi. TREASURE sendiri adalah boy group baru yang terdiri dari delapan pria asal Korea dan empat pria asal Jepang.