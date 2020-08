Penjualan Summarecon Take Off di Tengah Pandemi, Klaster Blue Crystal Residence Diperkenalkan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Pandemi Covid-19 yang merebak, tak membuat sektor properti begitu terpuruk.

Pengembang terkemuka di Indonesia, yang juga telah lama merambah ke Indonesia Timur Summarecon mencatat penjualan mengalami take off di tengah pandemi.

Direktur PT Summarecon Agung Tbk, S Benyamin mengklaim penjualan Summarecon terus meningkat di masa pandemi covid-19.

"Seluruh dunia tidak ada yang bisa menghindari kondisi ini. Cuman di summarecon sendiri sejak awal pandemi dari awal kita sudah membuat antisipasi. Jadi, banyak hal yang kita lakukan baik dalam hal pengelolaan di bidang mall maupun di pembangunan properti. Jadi kita sudah melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi hal tersebut," katanya saat narasumber di Zoom Webinar Summarecon Mutiara Makassar bersama Tribun Timur baru-baru ini.

Dalam dunia properti, laki-laki yang akrab disapa Ben sangat bersyukur. Pasalnya, penjualan meningkat cukup signifikan.

"Penjualan sudah mulai take off gitu. Jadi kita juga surprise sekali. Terutama di Jabotabek yah itu take off-nya sangat luar biasa sekali," tukasnya.

Menurutnya, dalam situasi ini bukan hanya pengunjung pilih-pilih mal yang menerapkan protokol kesehatan sesuai standar, pembeli properti pun demikian.

"Pembeli properti lebih hati-hati, sampai serah terimanya oke, kualitasnya sesuai dengan yang dijanjikan, plus kenyamanan dari rumah maupun lingkungannya sangat penting, apalagi kondisi sekarang mengharuskan kita untuk stay home, otomatis rumah nyamanlah yang kita cari," ujarnya.

Lebih jauh disampaikan, kebutuhan manusia ialah sandang, pangan dan papan.

"Namun, antara sandang dan papan ini juga sudah bergeser. Papan lebih penting dan Summarecon pun melihat peluang tersebut," ucapnya.